سيارات الأحوال المدنية المتنقلة تجوب القرى لاستخراج بطاقات الرقم القومي

كتب محمود عبد الراضي

تواصل وزارة الداخلية جهودها في ملف "الأمن الإنساني"، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، من خلال توجيه مأموريات من الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية للقرى والنجوع لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم، ضمن مبادرة "كلنا واحد" لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وفي هذا الإطار، توجه الأحوال المدنية سيارات مجهزة تستهدف عدد من القرى النائية ذات الكثافة السكانية العالية لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطنيها.

وكانت الأحوال المدنية تحت إشراف مدير الإعلام والعلاقات بالقطاع حركت 5 سيارات مجهزة باشراف ضباط وفنيين لبني سويف، نجحت في استخراج 2895 بطاقة رقم قومي و6805 مصدر مميكن، حيث لقيت هذه القوافل والمأموريات استحسان الأهالي الذين قدموا الشكر لجهاز الشرطة.



احوال مدنية متنقلة



الأحوال المدنية المتنقلة