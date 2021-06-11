اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 يونيو 2021 02:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سيارات الأحوال المدنية المتنقلة تجوب القرى لاستخراج بطاقات الرقم القومي

الجمعة، 11 يونيو 2021 02:27 م
سيارات الأحوال المدنية المتنقلة تجوب القرى لاستخراج بطاقات الرقم القومي الأحوال المدنية المتنقلة
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل وزارة الداخلية جهودها في ملف "الأمن الإنساني"، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، من خلال توجيه مأموريات من الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية للقرى والنجوع لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم، ضمن مبادرة "كلنا واحد" لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وفي هذا الإطار، توجه الأحوال المدنية سيارات مجهزة تستهدف عدد من القرى النائية ذات الكثافة السكانية العالية لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطنيها.

وكانت الأحوال المدنية تحت إشراف مدير الإعلام والعلاقات بالقطاع حركت 5 سيارات مجهزة باشراف ضباط وفنيين لبني سويف، نجحت في استخراج 2895 بطاقة رقم قومي و6805 مصدر مميكن، حيث لقيت هذه القوافل والمأموريات استحسان الأهالي الذين قدموا الشكر لجهاز الشرطة.

احوال مدنية متنقلة
احوال مدنية متنقلة

 

الأحوال المدنية المتنقلة
الأحوال المدنية المتنقلة

 

سيارات الأحوال المدنية
سيارات الأحوال المدنية

 


الأحوال المدنية

الداخلية

بطاقات الرقم القومي

وثائق الرقم القومي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة