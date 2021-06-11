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سعر اليورو اليوم الجمعة فى مصر

الجمعة، 11 يونيو 2021 01:03 م
سعر اليورو اليوم الجمعة فى مصر اليورو
كتب هانى الحوتى

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استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 11-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلًا في البنك الأهلي المصري 18.92 جنيها للشراء، و19.11جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي  cib سجل استقرارا عند 18.94 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 18.95 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

 


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.95 جنيه للشراء.
 
19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.92 جنيه للشراء .
 
19.11 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

18.92 جنيه للشراء.
 
19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.96 جنيه للشراء.
 
19.16 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.94 جنيه للشراء.
 
19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

19.01 جنيه للشراء.
 
19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

18.92 جنيه للشراء.
 
19.12 جنيه للبيع.
 
 
 

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