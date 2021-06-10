سعر اليورو اليوم الخميس فى مصر

كتبت ريهام الباشا

تباين سعر اليورو اليوم الخميس 10-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات أمس، ومسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.96 جنيها للشراء، و19.12جنيه للبيع، مقابل 18.98 جنيها للشراء، و19.14 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cibسجل استقرارا عند 19.01 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 19.04 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.04 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.96 جنيه للشراء .

19.12 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

18.97 جنيه للشراء.

19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.99 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.01 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



19.01 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



18.96 جنيه للشراء.

19.13 جنيه للبيع.