شهد سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 11-6-2021، استقرارًا بالبنوك المصرية أمام الجنيه، مسجلًا في البنك الأهلي المصري 4.148 جنيه للشراء، و4.1809 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib استقر عند 4.1481 جنيه للشراء، و4.1863 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 4.137 جنيه للشراء، و4.183 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.1553 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.1553 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.14 جنيه للشراء .
4.18 جنيه للبيع .
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.096 جنيه للشراء.
4.184 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.0916 جنيه للشراء.
4.1914 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.148 جنيه للشراء.
4.1809 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.06 جنيه للشراء.
4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.137 جنيه للشراء.
4.183 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.09 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
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