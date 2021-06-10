كتبت ريهام الباشا

شهد سعر الريال السعودى اليوم الخميس 10-6-2021، استقرارا بالبنوك المصرية أمام الجنيه، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، مقابل 4.15 جنيه للشراء، وفى البنك التجارى الدولى cibاستقر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.15 جنيه للشراء .

4.18 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة



4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس



4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.