رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 120668 طنا

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 25 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23840 طنا تشمل: 11000 طن ملح صخرى و1650 طن رمل و1700 طن فوسفات و5800 طن مولاس و960 طن نترات و2730 طن داى امونيوم.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35743 طن تشمل: 2681 طن خشب زان و6624 طن ابلاكاش و6890 طن ذرة و4038 طن عدس و2280 طن زيت طعام و9000 طن فول صويا و2604 طن خردة و1626 طن قمح.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 742 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بسلة وبطاطس وبطاطا وفاصوليا وجزر وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل وزيتون وأرز وأعشاب وبرسيم حجازى وكركدية وكمون وينسون وكتان وكراوية ) وفواكه ( برتقال وعنب وفراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية وليبيا وهولندا وبلجيكا وسلوفينيا واسبانيا وأمريكا وكرواتيا وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة والصين واليونان وهونج كونج والمانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 155 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1941 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 120668 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 38986 طنا.

كما غادر 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاويه 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5099 شاحنة.