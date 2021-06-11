دراسة أمريكية: الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا ليسوا بحاجة للقاح

كتبت إيناس البنا

قام علماء من كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا بتقييم فعالية التطعيم ضد مرض فيروس كورونا بين الأفراد الذين لديهم أو ليس لديهم تاريخ من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

كشفت نتائج الدراسة المنشورة على موقع medRxiv أن الأفراد الذين يعانون من عدوى سابقة لـ كورونا لا يحصلون على فوائد إضافية من التطعيم، مما يشير إلى أن لقاحات COVID-19 يجب أن تُمنح الأولوية للأفراد الذين ليس لديهم إصابة سابقة.

وفقا لتقرير موقع " medical" الطبي، من أجل ضمان الوصول العادل إلى اللقاحات في جميع أنحاء العالم ، تم إطلاق مبادرة الوصول العالمي لقاحات COVID-19 (COVAX) في العديد من البلدان ، لا سيما تلك ذات الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، وبالتالي، من أجل الحصول على أقصى فوائد اللقاح، يجب إعطاء الأولوية للسكان الأكثر ضعفًا للتحصين.

في الوقت الحالي، تعطي معظم البلدان الأولوية للتطعيم للرعاية الصحية وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية والمسنين والأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة.

لتضييق نطاق معايير تحديد الأولويات ، قام العلماء في الدراسة الحالية بتقييم ضرورة لقاحات COVID-19 للأفراد الذين أصيبوا سابقًا بفيروس كورونا.

المصابين بكروونا والتطعيم

كيفية تصميم الدراسة



أجريت الدراسة على 52238 موظفًا في عيادات كليفلاند كلينك، وتم الاعتماد على اختبار RT-PCR الإيجابي لتحديد عدوى كورونا، حيث تلقى المشاركون جرعتين من لقاح Pfizer أو Moderna بفاصل 28 يومًا، وتم اعتبار المشارك مطعماً بعد 14 يومًا من تلقي جرعة اللقاح الثانية، وبالمثل ، فإن المشارك الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا قبل 42 يومًا على الأقل من بدء التطعيم كان يعتبر مصابًا سابقًا.

من بين جميع المشاركين المسجلين، كان 5 ٪ لديهم عدوى سابقة لـ كورونا، مقارنة بـ 59٪ من المشاركين غير المصابين، تم تطعيم 47٪ فقط من المشاركين المصابين سابقًا بنهاية الدراسة، وتلقى حوالي 63٪ من جميع المشاركين الملقحين لقاح موديرنا.

كشف تحليل الإصابة التراكمية لـ COVID-19 أنه أثناء الدراسة ، حدثت العدوى بشكل حصري تقريبًا في المشاركين الذين لم يكونوا مصابين سابقًا ولم يتم تطعيمهم.

ومن المثير للاهتمام ، أنه لم يلاحظ أي فرق كبير في حدوث COVID-19 بين المشاركين المصابين سابقًا وغير الملقحين حاليًا، والمشاركين المصابين سابقًا والذين تم تطعيمهم حاليًا ، والمشاركين غير المصابين والمُلقحين حاليًا.

وأظهر المشاركون من هذه المجموعات الثلاث انخفاضًا ملحوظًا في حدوث عدوى كورونا مقارنةً بالمشاركين غير المصابين وغير الملقحين حاليًا.

على وجه التحديد ، من بين جميع الإصابات خلال فترة الدراسة ، حدثت 99.3 ٪ في المشاركين الذين لم يصابوا سابقًا وظلوا غير محصنين. في المقابل ، حدثت 0.7٪ فقط من الإصابات في المشاركين الذين لم يكونوا مصابين سابقًا ولكن تم تطعيمهم حاليًا.

الأهم من ذلك ، لم يلاحظ حدوث حالة واحدة من عدوى كورونا في المشاركين المصابين سابقًا مع التطعيم أو بدونه.

مع مزيد من التحليل الإحصائي ، لوحظ أن لقاح COVID-19 قلل بشكل كبير من خطر الإصابة بعدوى كورونا في المشاركين غير المصابين سابقًا ولكن ليس في المشاركين المصابين سابقًا.

على الرغم من أن الدراسة لم تقدر بشكل مباشر مدة الحماية من العدوى الطبيعية ، فقد لوحظ أن المشاركين المصابين سابقًا ظلوا محميين ضد COVID-19 لمدة 10 أشهر على الأقل بعد ظهور الأعراض أو نتيجة اختبار إيجابية.

كشفت نتائج الدراسة أن الأفراد الذين عانوا سابقًا من أعراض كورونا هم أقل عرضة للحصول على فوائد إضافية من التطعيم.

في المقابل ، يمكن للأفراد الذين لم يصابوا بعدوى سابقة بـ كورونا أن يحصلوا على أقصى فائدة من التطعيم. وبالتالي ، بناءً على نتائج الدراسة ، يجب إعطاء لقاحات COVID-19 الأولوية للأفراد الذين ليس لديهم تاريخ من الإصابة بعدوى كورونا.