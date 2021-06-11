تفاصيل مقتل شاب على يد شخصين انتقاماً من شقيقه فى بولاق الدكرور.. لايف

كتب عبد الله محمود

أجرى اليوم السابع، بثا مباشرا من موقع واقعة مقتل عامل على يد مسجل خطر/ فى منطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور، بسبب رفض شقيقه الأكبر دفع مبلغ إتاوة لأحد المتهمين، مقابل عدم التعرض له والاعتداء عليه، إلا أنه رفض دفع مبلغ الأتاوة فكان جزاءه تكسير المحل ملكه والاعتداء عليه هو ونجله وإصابتهما إصابات بالغة، بالإضافة إلى التربص بشقيقه وقتله فى الشارع أمام المارة.

ويقول شقيق المجنى عليه، أن المتهم الأول شقيق المتهم الثانى أتى له وطلب منه مبلغ أتاوة مقابل عدم التعرض له، مضيفا أن المتهم الأول من أرباب السوابق وسبق له دخل السجن أمثر من مرة، موضحا أنه يقوم بفرض اتاوات على أصحاب المحال التجارية فى منطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور، لافتا إلى أنه رفض دفع المبلغ فهدده المتهم الأول بالانتقام منه وجعله عبرة لباقى الأهالى فى المنطقة حتى لا يسير أحد على نفس دربه ويرفض دفع مبلغ الاتاوة.

وأضاف شقيق المجنى عليه أنه فوجئ يوك الواقعة بحضور المتهم الأول برفقة مجموعة من البلطجية ودخولوا عليه المحل ملكه، وقاموا بالاعتداء عليه هو ونجله وأصابهما بإصابات بالغة نقلا على أثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج، موضحا أنه أثناء تلقيه العلاج تلقى خبر مقتل شقيقه على يد شقيق المتهم الأول انتقاما منه هو الأخر.

، موضحا أن زوجة المجنى عليه وأسرته يهددون أى شخص يحاول يشهد فى القضية أو يحاول مساعدتهم فى أستعادة حقهم بالقانون، مطالبا سرعة القصاص العادل من المتهمين.

كان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تمكنوا من إلقاء القبض على عاطل، لاتهامه بقتل شاب، بسبب خلافات بينهما فى بولاق الدكرور، وجارى تكثيف التحريات لضبط شقيق المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه شاب، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد شقيقين، بسبب خلافات سابقة بينهما تحولت إلى مشاجرة، ترصدا له بعدها وارتكبا الجريمة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط أحد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.