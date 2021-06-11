بايدن وجونسون يتفقان: علاقة أمريكا وبريطانيا أقوى من أى وقت مضى.. صور

كتب محمد تهامى زكى

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة البريطانية، أقوى من أى وقت مضى، مقدما الشكر لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، على استضافته.



بايدن وجونسون

ونشر بايدن، صورة جمعته مع جونسون، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أقوى من أى وقت مضى، أشكر رئيس الوزراء جونسون على استضافتى".



بايدن

كما أكد جونسون، هو الآخر على قوة العلاقة بين البلدين، قائلا عبر حسابه على انستجرام: "من الرائع الترحيب بالرئيس بايدن وزوجته فى كورنوال، تعد الشراكة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة أكثر أهمية من أى وقت مضى".





ووقع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، والرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء الخميس، خلال لقائهما الأول، "ميثاقاً أطلسياً" جديداً، يحدد رؤية البلدين فى التعامل مع التحديات الجديدة التى يواجهها العالم.



جونسون وبايدن

وجاء فى مقدمة الميثاق بحسب وسائل إعلام غربية أن رئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء المملكة المتحدة يجددان من خلال الخطوة "التأكيد على التزامهما بالعمل معاً لتحقيق رؤيتنا لمستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً".





ويقول نص الوثيقة، إن ميثاقنا الأطلسى الذى أعيد إحياؤه بالبناء على الالتزامات والتطلعات المحددة قبل 80 عاماً، يؤكد التزامنا المستمر بالحفاظ على قيمنا الثابتة والدفاع عنها فى مواجهة التحديات الجديدة والقديمة.





وُوضع "ميثاق الأطلسى" الجديد، وفق صيغة الميثاق الذى وقعه رئيس الحكومة الأسبق وينستون تشرشل والرئيس الأمريكى الأسبق فرانكلين روزفلت، فى 14 أغسطس 1941.





وتعهد بايدن وجونسون، فى الميثاق الجديد "بالعمل عن كثب مع جميع الشركاء الذين يشاركوننا قيمنا الديمقراطية وبمواجهة جهود أولئك الذين يسعون إلى تقويض تحالفاتنا ومؤسساتنا".



