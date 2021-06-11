اهرب من الحر بأقل التكاليف.. كيف تقضى المصيف فى مطروح بأسعار مخفضة

وتقع على طول سواحل مطروح عشرات المنتجعات والفنادق والقرى السياحية، وشاليهات وعمارات الشقق المفروشة بمستوياتها المختلفة، وهو ما يجعلها تناسب مختلف المستويات الاقتصادية.

ويتميز مصيف مطروح والساحل الشمالي بأنه يناسب ويتسع للجميع، فأصحاب الدخول العالية والأثرياء يمكنهم الاختيار بين الأماكن الفخمة ذات الخصوصية، خاصة منتجعات الساحل الشمالي، وبعض منشآت مدينة مرسى مطروح، التى تتراوح تكلفة الإقامة في إحدى غرفها أو شاليهاتها بين 2000 و12000 جنيه في الليلة الواحدة، وهو مبلغ يمكن أن تدفعه أسرة كاملة مقابل إقامتها في شقة مفروشة أو شاليه لمدة أسبوع كامل، حسب الموقع أو المستوى، خلال ذروة المصيف.

وتأتى القرى السياحية وقرى اتحادات الشاغلين والقرى المملوكة لجهات وهيئات مختلفة، في ترتيب أقل من حيث الأسعار، حيث إن غالبيتها ليس بها فنادق وتقتصر على الوحدات المصيفية "شاليهات"، إضافة إلى الشقق المفروشة المملوكة لأفراد أو مستثمرين، وهى التى تستوعب الأعداد الأكبر من أسر المصطافين، الذين يتوافدون بالملايين على الساحل الشمالي ومرسى مطروح.

ويتراوح إيجار الشقق والشاليهات، فى اليوم الواحد، خلال الفترة الحالية، ما بين 200 جنيه إلى 300 جنيه، حسب الموقع ومستوى التشطيب والفرش، وهناك أسعار أقل بالمناطق الشعبية والبعيدة عن البحر ووسط المدينة، ويرتفع هذا الإيجار للمستوى الأعلى، ليتراوح بين 300 جنيه و500 جنيه فى اليوم الواحد، وهناك بعض الشقق والشاليهات التى تتسم بالفخامة والتميز فى الموقع، تبدأ أسعارها من 500 جنيه وتتجاوز 700 جنيه فى اليوم الواحد.