اليوم السابع
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النيابة تصرح بدفن جثة فتاة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بمنشأة القناطر

الجمعة، 11 يونيو 2021 03:49 م
النيابة تصرح بدفن جثة فتاة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بمنشأة القناطر سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة فتاة صدمتها سيارة مسرعة، بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة، مما أسفر عن مصرعها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع فتاة في حادث مروري بمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة صدمت فتاة بطريق المناشي الخطاطبة، مما أسفر عن مصرعها، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم التحفظ على قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


حادث تصادم

حادثه

حادث مرورى

السرعة الزائدة

مخالفة مرورية

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