المغرب تعلن تخفيف قيود كورونا وتؤكد شروط فتح الحدود يتم تحديثها كل أسبوعين

الرباط أ.ش.أ

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثمانى، إن المملكة شهدت مرحلة جديدة من الإجراءات المرتبطة بجائحة “كوفيد-19″ لتخفيف قيود تنقل المسافرين منها وإليها.

وقال العثمانى إنه ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري، ستستأنف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية فى إطار تصاريح استثنائية، ووفق انفتاح تدريجى "يراعى تطور الوضعية الوبائية الداخلية والدولية حسب تصنيف وزارة الصحة، وبناء على المعلومات الوبائية الرسمية لمنظمة الصحة العالمية وعلى المعلومات الرسمية التى تنشرها الدول المعنية”.

وأوضح العثمانى أنه بناء على تلك البيانات، سيتم تحديث هذه الإجراءات كل أسبوعين، متمنيا أن “تتمكن المغرب من الاستمرار فى مسار التخفيف، مع تفادى اتخاذ إجراءات غير محسوبة، قد تتسبب، فى تصاعد الحالة الوبائية، وبالتالى الاضطرار للتراجع عن بعض إجراءات التخفيف”.

كما أكد العثمانى أن التخفيف “سيكون بشكل تدريجى مع الاستمرار فى أخذ المخاطر التى مازال يطرحها الوباء بعين الاعتبار، حتى ينعش التخفيف عددا من المهن، خاصة المرتبطة بالسياحة، وعلى عدد من القطاعات القتصادية الاخرى.

وأشار العثمانى إلى أن قرار التخفيف يحتاج إلى دعم بتوفير وسائل النقل الجوى والبحري، وشروط المراقبة الجيدة.