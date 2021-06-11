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التعليم: انتهاء تسليم استمارة طلاب الثانوية العامة للكنترولات وبدء المراجعة

الجمعة، 11 يونيو 2021 01:05 ص
التعليم: انتهاء تسليم استمارة طلاب الثانوية العامة للكنترولات وبدء المراجعة طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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انتهت المديريات التعليمية من تسليم استمارات طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات إلى لجان النظام والمراقبة، فيما بدأت الكنترولات فى مراجعة الاستمارة وتجهيز أرقام جلوس الطلاب، تمهيداً لإعلان بطاقات أرقام الجلوس خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن يتم إعلان أرقام الجلوس خلال الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتى من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا، والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق، والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

البابل شيت والتابلت

امتحانات الثانويه العامه 2021

الامتحان الورقى لطلاب المنازل

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