التخطيط: الدفعة الثانية من منحة ناصر للقيادة الدولية تستهدف 100 قيادة شبابية

كتبت أسماء أمين

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة فى الدكتور أحمد كمالى نائب الوزيرة فى فعاليات إطلاق الدفعة الثانية من منحة ناصر للقيادة الدولية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال كلمته فى الاحتفالية، استعرض كمالى نبذة تاريخية عن التخطيط الاقتصادي موضحا أن نموذج التخطيط الاقتصادى المركزى فى الخمسينات والستينات من القرن الماضى لم يحقق نجاحًا كبيرًا فى تحقيق هدفه الأساسى المتمثل فى تعزيز التنمية الاقتصادية والنمو المستدام، وأن الاتجاه العالمى نحو اقتصاديات السوق، حيث يمثل القطاع الخاص الدافع الأساسى للنشاط الاقتصادي. وأشار كمالى إلى تحديات فعالية الخطط الوطنية حيث تواجه منظومات التخطيط تحديات عديدة، والتى قد تؤدى إلى محدودية نجاح الخطط الموضوعة، ومنها: ضعف الحوكمة وعدم توافر الأدوات اللازمة لدى صانعى القرار لتنفيذ المستهدفات، إلى جانب التحديات الخاصة بالإشارات الموجهة للقطاع الخاص واشتراكه فى تحقيق الأهداف الموضوعة فى اقتصاديات السوق.



جانب من الاحتفالية

وسلط كمالي الضوء على تطور منظومة التخطيط في مصر موضحا أن مصر من أولى الدول التي وضعت منظومة للتخطيط، حيث تأسست وزارة التخطيط عام 1958 بهدف ترسيخ أسس التخطيط للبرامج الاقتصادية للدولة، وخطط التنمية المختلفة التي تزمع الحكومة تنفيذها سواء كانت خططاً طويلة أو متوسطة أو قصيرة المدى، ووُضعت أول خطة خمسية لمصر في عام 1960، واستمر الدور المهم للخطط متوسطة المدى المتتالية، وأدى برنامج الإصلاح الاقتصادي في التسعينات إلى نظرة مختلفة تجاة التخطيط، حيث تم الإتجاه نحو اقتصاديات السوق باستخدام الأدوات الخاصة بالعرض والطلب، ورسخت الأهداف الأممية، ومن بعدها اهداف التنمية المستدامة مفهموم الاستدامة في الخطط الوطنية.

وأضاف كمالي أنه في اليوم الأول من يناير 2016، بدأ رسمياً سريان أهداف التنمية المستدامة الـ 17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر/2015 في قمة أممية تاريخية، وتحتوي الاستراتيجية علي 169 غاية، و232 مؤشر لقياس الأداء.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" أوضح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جمهورية مصر العربية أطلقت رؤية مصر 2030 خلال احتفالات "عام الشباب" في فبراير 2016 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.، وتمثل الرؤية خارطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة.



جانب من أحداث الاحتفالية