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ارتفاع أسعار النفط.. وخام وبرنت يسجل 72.64 دولارًا للبرميل

الجمعة، 11 يونيو 2021 01:30 م
ارتفاع أسعار النفط.. وخام وبرنت يسجل 72.64 دولارًا للبرميل براميل نفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 72.64 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.38دولار للبرميل. 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط اليوم، شهدت ارتفاعًا إلى أعلى مستويات لها خلال عدة سنوات، وذلك نتيجة التوقعات بتعافی الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين .
 
وكانت أسعار النفط الخام سجلت مكاسب أسبوعية هي الثانية علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 3.3%، مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 5% والتي تعد الأكبر منذ منتصف شهر أبريل الماضي.
 
 
 

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