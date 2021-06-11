اليوم السابع
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أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 11-6-2021

الجمعة، 11 يونيو 2021 02:00 م
أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 11-6-2021 ذهب
كتب إسلام سعيد

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استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 يونيو 2021، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 810 جنيهات للجرام، وقت صياغة هذا التقرير، ومن المتوقع استمرار التذبذب في سعر الذهب عالمياً ومحليا خلال الساعات القادمة قبل إغلاق البورصات.
 

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 18 يسجل 694 جنيها للجرام.
 
عيار 21 يسجل 810 جنيهات للجرام.
 
عيار 24 يسجل 925 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب 6480 جنيها.
 
أونصة الذهب 1890 دولارا.
 
وكانت أسعار الذهب العالمية هبطت أمس من 1890 إلي 1878 دولار، وذلك عقب أن شهد الدولار الأمريكي انتعاش في تداولات البورصات العالمية، لكن الأونصة تعافت مرة أخري جراء اعلان بيانات اقل من المتوقع عن الاقتصاد الأمريكي وهو ما تسبب في رفع سعر الأونصة لمستويات 1890 دولار وقت صياغة هذا التقرير.
 
وتحرك الذهب عالمياً داخل نطاق ضيق خلال التعاملات علي مدار الـ 48 ساعة الماضية، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من البيانات عن التضخم الأميركي ومؤشرات بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي، فيما قدمت عائدات سندات الخزانة الأضعف بعض الدعم للمعدن الأصفر.

سعر الذهب

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 21

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