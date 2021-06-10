أخبار مصر.. انخفاض أسعار الذهب فى مصر 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 808 جنيهات

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس بقيمة 4 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 808 جنيهات للجرام، وقت صياغة هذه السطور، وذلك مع هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً من 1890 إلي 1880دولار وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 18 يسجل 692.57 جنيه للجرام. عيار 21 يسجل 808 جنيهات للجرام.

وعيار 24 يسجل 923 جنيها للجرام. والجنيه الذهب بـ 6464 جنيها. و أونصة الذهب بـ 1880 دولار. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الهلال الأحمر المصرى و"الهجرة الدولية" يقدمان 20 طن من المساعدات لقطاع غزة



نظمت بعثة الهجرة الدولية فى مصر بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى، اليوم الخميس، مبادرة تبرعات لأدوات طبية، بالإضافة إلى تبرعات عينية وغذائية لدعم الاستجابة الطارئة لأزمة الفئات المهاجرة والنازحة من غزة إلى مصر.

جاء ذلك بحضور دكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى ولوران دى بورك ممثل المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، ورامى الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرى.

ومن جانبه، قال لوران دى بورك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر أنه "لا يمكننى إخفاء فخرنا وشرفنا بأن نكون على صلة باستجابة مصر لمساعدة سكان قطاع غزة الذين نزحوا إلى مصر بسبب الأزمة الأخيرة التى مرت بها المنطقة".





انتهاء الموجة الحارة ونشاط رياح.. تعرف على خريطة الطقس حتى الثلاثاء



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 10 يونيو 2021 إلى الثلاثاء 15 يونيو 2021، حيث يشهد الخميس استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا .





التعليم: الامتحان النهائى للثانوية العامة يتطلب طباعة 9 ملايين بابل شيت



قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن يوم واحد من الامتحان التجريبى للثانوية العامة المقرر انطلاقه يوم 21 يونيو الجارى، يتطلب طباعة مليون بابل شيت، كما يتطلب يوم واحد في الامتحان التجريبي طباعة وتوزيع 900 ألف كراسة امتحان.

وتابع وزير التربية والتعليم: الامتحان النهائي يتطلب طباعة ونقل وتوزيع 9 مليون بابل شيت، وهكذا يعني تحمل تكاليف باهظة ولوجستيات هائلة، موضحا أن هناك جيش من الزملاء يعملون ليل نهار وبالتالي أرجو أن نتفهم أن التنفيذ شديد التعقيد والصعوبة ولا نكثر من الطلبات اللانهائية.

ورد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تساؤلات أولياء الأمور حول، ما⁩ هل الإجابة في البابل شيت والتظليل يكون بالرصاص أم الحبر وهل لو بالحبر وأراد الطالب تغيير إجابته وشطب على التظليل السابق، فماذا سيحتسب عند التصحيح الالكتروني ولو بالرصاص ما الضامن لبقاء الرصاص دون محو عند نقل الورق من مكان لمكان في لجنة النظام والمراقبة؟.





الأحوال المدنية توفد مأموريات لمنازل المرضى لاستخراج بطاقات رقم قومى



أوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى ( لعدد من المواطنين "نظراً لظروفهم الصحية" بمنازلهم بمحافظات "المنوفية، كفرالشيخ، القاهرة) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، وحرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، وفي إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية والتعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى ، وإستمراراً لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.