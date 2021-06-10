أسعار الذهب فى مصر اليوم ترتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 810 جنيهات للجرام

كتب إسلام سعيد

عاودت أسعار الذهب الصعود مرة أخري بالتعاملات المسائية اليوم الخميس 10 يونيو 2021 بقيمة جنيهين فقط، وذلك عقب هبوط الأسعار في مصر حوالي 4 جنيهات صباحاً، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 810 جنيها للجرام.

وكانت أسعار الذهب العالمية هبطت من 1890 إلي 1878 دولار، وذلك عقب أن شهد الدولار الأمريكي انتعاش في تداولات البورصات العالمية، لكن الأونصة تعافت مرة أخري جراء إعلان بيانات أقل من المتوقع عن الاقتصاد الأمريكي وهو ما تسبب في رفع سعر الأونصة لمستويات 1888 دولار وقت صياغة هذا التقرير.



أسعار الذهب في مصر اليوم:



عيار 18 يسجل 694 جنيها للجرام.



عيار 21 يسجل 810 جنيها للجرام.



عيار 24 يسجل 925 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب 6480 جنيها.



أونصة الذهب 1888 دولار.

وتحرك الذهب عالمياً داخل نطاق ضيق خلال التعاملات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من البيانات عن التضخم الأميركي ومؤشرات بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي، فيما قدمت عائدات سندات الخزانة الأضعف بعض الدعم للمعدن الأصفر.

هذا وتحوم عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشرة أعوام قرب أقل مستوى في أكثر من شهر بينما استقر مؤشر الدولار.