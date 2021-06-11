أخبار مصر.. رئيس الوزراء: نواجه مع العالم 4 تحديات أبرزهم كورونا وقيود السفر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

وزيرة التضامن بندوة اليوم السابع: نسعى لإجراء تحيل DNA للأطفال عقب الولادة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مسألة تحليل الـDNA تم طرحها للأطفال ممن اختلف عليهم داخل مؤسسات الرعاية، ولذلك طرحنا بأن يكون هناك تعديل لقانون الطفل، ويتم التعاون مع وزيرة الصحة والسكان فى هذا الملف، وذلك لحماية الأطفال من انكار النسب، وتم الاقتراح بأن يتم إجراء تحيلDNA للطفل عقب ولادته، والاحتفاظ به، وفى حالة فقدان الطفل يسهل تعرف أسرته عليه، حتى بعد مرور الوقت، كما تم اقتراح الجينوم البشرى والذى يظهر التاريخ الجيني الخاص بالفرد .

وزيرة التضامن: 250 جنيها دعم شهرى لطلاب الجامعات من أبناء أسر تكافل وكرامة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدعم النقدى للطلاب من أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة " كان يقتصر على الفئة العمرية من 0 إلى 18 سنة أو حتى نهاية الثانوية العامة، مضيفة: ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما علم بأن نسبة التعليم الجامعي بين أبناء أسر "تكافل وكرامة" أقل من 1%، قال "مين اللى هيشيل القرى اللي بنبنيها"، وبمجرد علمه بأن فيه طلاب حصلوا على أكثر من 98 و99% في الثانوية العامة من أبناء هؤلاء الأسر، وجه بدعم طلاب الجامعات من أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة".

هالة السعيد: مصر تحتل المركز 28 فى جودة الطرق وتقدمت 44 مركزا فى الكهرباء

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال جلسة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إفريقيا بمنتدى هيئات رؤساء الاستثمار الإفريقية، إن هناك 3 أولويات رئيسية يجب السعى عليها داخل مصر وفى إفريقيا، وهى ليست 3 أولويات بشكل مباشر فالدولة المصرية تضع ذلك فى إطار رؤية تم إطلاقها من رئيس الجمهورية في 2016، مضيفة: مهم أن نؤكد على حاجتين وهى توافقها منع الأجندة الأممية والإفريقية، وتم وضعها بشكل تشاركى، والحكومة كانت منسق لهذه الرؤية، والقطاع الخاص هو الشريك الأساسى في هذه الرؤية.

رئيس الوزراء يلتقى أمين عام سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وامكيلى مين، الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وحضر اللقاء المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أثناء مشاركته فى فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية.

مدبولى: توجيهات دائمة من الرئيس السيسي بالتعاون الكامل مع الأشقاء فى السودان..صور

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور الهادى محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية السودان، وحضر اللقاء المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، على هامش مشاركته فى فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية.

رئيس الوزراء يلتقى وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان.. صور

خلال مشاركته فى فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، اليوم، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور ديو ماثوك دينج، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان، وحضر اللقاء المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.

مدبولى: توجيهات دائمة من الرئيس السيسي بالتعاون الكامل مع الأشقاء فى السودان..صور

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور الهادى محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية السودان، وحضر اللقاء المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، على هامش مشاركته فى فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية.

وزيرة التضامن بندوة اليوم السابع: تلقينا 2500 طلب من أسر لكفالة الأيتام

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم تسهيل إجراءات كفالة الأطفال الأيتام وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أن التنشئة الفضلى تكون فى الأسر الطبيعية على أن تكون مؤسسات الرعاية فى الظروف الاستثنائية لافتا إلى أن عدد عدد المتقدمين من الأسر بشأن كفالة الأيتام خلال الـ 9 أشهر الأخيرة بلغ 2500 طلب لكفالة الأيتام، وحاليا جارى دراسة أحوال هؤلاء الأسر لضمان توفير الحماية للأطفال، مؤكده أن ما نجده من دعم لا محدود من الرئيس السيسى فى هذا الملف يجعلنا نعمل طوال الوقت.

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتى تفاهم لتعزيز التعاون مع السودان وجنوب السودان.. صور

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مشاركته في الدورة الأولى من "منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار فى أفريقيا: التكامل من أجل التنمية"، الذى يعقد خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو 2021 بمدينة شرم الشيخ، التوقيع على مذكرتي تفاهم؛ وذلك من أجل تعزيز التعاون، وتهيئة بيئة لتشجيع الأعمال والاستثمار، بين كل من مصر والسودان وجنوب السودان .





وزيرة التضامن: توجيه من الرئيس بفتح حضانات جديدة بالمدارس ومراكز الشباب



أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة يخضع لها أكثر من 25 ألف حضانة على مستوى الجمهورية، تخدم ما يقرب من مليون طفل، حتى سن 4 سنوات، وهى الفئة العمرية المهمة لبناء الطفل ووجدانه ويوجد لدينا 14.8 ألف حضانة مرخصة، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وعددها يصل لـ 10.3 ألف حضانة، مضيفة: الحضانات كان تم إغلاقها بسبب جائحة كورونا حماية للعاملين والأطفال، ثم بدأ فتحها مرة أخرى تدريجا، ووصلنا إلى فتح ما يقرب من 58% من الحضانات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتعمل الحضانات حاليا بطاقة استيعابية 75% من الأطفال، موجهة حديثها لأمهات الأطفال: "الحضانة مهمة جدا".

وزيرة التضامن: "تكافل وكرامة" يضم فئات جديدة من كبار السن وذوى الإعاقة أول يوليو

أكدت دكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن "تكافل وكرامة " أول برنامج خدمي مميكن فى مصر باستخدام الرقم القومى، وبدأت مكانته فى 2015، ووصلنا لقاعدة بيانات للأسر، التى تقدمت للحصول للبرنامج، سواء حصلت على الدعم النقدى أم لا، لعدد 9.3 مليون أسرة بما يعادل 33.4 مليون مواطن، أى قرابة ثلث المجتمع، مضيفة: لدينا قواعد بيانات عن هؤلاء الأسر منهم ما يقرب من 4 مليون أسرة يحصلون على الدعم النقدى، بالإضافة إلى الدعم النقدى الموجه وقت الطوارئ، ووصلنا إلى 14 مليون مواطن يستفيدون من الدعم النقدى " تكافل وكرامة" حاليا.

رئيس الوزراء: اتفاقية التجارة الحرة تسهم فى انتشال 30 مليون شخص من الفقر بأفريقيا.. صور

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن البدء فى خطى اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية سيساهم برفع قدر القارة، وانتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع.

رئيس الوزراء: نواجه مع العالم 4 تحديات أبرزهم كورونا وقيود السفر.. صور

نقل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحضور بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، مشيرا إلى أن يوم أفريقيا هذا العام يأتى فى ظل ظروف غير مسبوقة عالميا وإقليميا، مضيفا أن اليوم نواجه مع العالم 4 تحديات، الأول هو جائحة كورونا والتحدى الثانى بالاختناقات والقيود المفروضة على السفر والتى تقييد وتيرة السفر، والتحدى الثالث يتمثل فى معدلات التضخم.

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرات تفاهم بالمنتدى الأول لهيئات الاستثمار الأفريقية

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقيع عدد من مذكرات التفاهم على هامش المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، وتضمنت مذكرة التفاهم الأولى بين هيئة الاستثمار المصرية ووزارة التعاون الدولى السودانية.

وزير الخارجية: جائحة كورونا فرضت ضرورة تعزيز التعاون الإفريقى فى قطاع الصحة

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، خلال كلمته بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، إن المنتدى يكتسب أهميته الخاصة فى ضوء ما تواجه القارة الأفريقية من تداعيات كورونا.

رئيس هيئة الاستثمار: الاقتصاد الأفريقى حقق معدل نمو إيجابى هذا العام

قال المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، إن تنظيم المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يأتى فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لدعم علاقات التعاون بين مصر والدول الأفريقية.

الأرصاد: غدا طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .