أخبار مصر.. الحكومة تنفى ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الحكومة تنفى ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من تقريراً منسوباً للاتحاد العام للغرف التجارية يزعم ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية، تواصل المركز مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة للتقرير المتداول والذي يزعم ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية، وأن هذا التقرير مزيف، وغير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية، مُشدداً على استقرار أسعار معظم السلع خاصة السلع الغذائية والاستهلاكية بالأسواق المصرية عند معدلاتها الطبيعية، حيث تراجعت أسعار السلع الغذائية من دواجن وأسماك وألبان وخضر طازجة خلال الشهر الماضي بنسب تتراوح من 10 إلى 15% مقارنة بالشهر السابق له، مُناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

غلق جزئى لميدان الحرية بحدائق أكتوبر لمد خط مياه شرب لمدة شهر بدءا من الغد

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام جهاز مدينة حدائق أكتوبر بتنفيذ أعمال مد خط مياه الشرب قطر 1500 مم الخارج من محطة 6 أكتوبر الجديدة " الربع الثانى " وحتى محطة رفع الخزان الأوسط لخدمة منطقة الإسكان الاجتماعى ومدينة أحمد زويل بنطاق جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

نجاح تجربة زراعة الأرز الجاف بديل الأرز المائى بالداخلة فى الوادى الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن نجاح تجربة زراعة محصول الأرز الجاف لأول مرة على مستوى المحافظة كبديل للأرز العادى، وأكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، زراعة 15 فدانًا من محصول الأرز الجاف بمدينة موط بمركز الداخلة من خلال حقول إرشادية بواقع فدان لكل حقل لتوعية المزارع بطرق زراعة المحصول الأسلوب الأمثل للزراعة والري والتسميد بهدف نشر زراعة المحصول كبديل للأرز العادي بسبب استهلاكه العالي للمياه في ظل اعتماد المحافظة على المياه الجوفية كمصدر رئيسي للمياه.

مصرع 20 وإصابة 50 إثر انقلاب حافلة وسقوطها فى واد ضيق بباكستان

أكدت السلطات الباكستانية أن 20 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 50 آخرون جراء انقلاب حافلة تقل وافدين على طريق سريع، وسقوطها في واد ضيق بجنوب غرب البلاد، بحسب روسيا اليوم.

فرجاني ساسى يُخطر لاعبى الزمالك بالعودة للقاهرة رغم تغريدة الوداع

كشف مصدر بفريق الزمالك مفاجأة بأن الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، ينوى العودة إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، رغم التغريدة التى نشرها اللاعب على حسابه عبر موقع "تويتر"، والتى جاءت أشبه برسالة وداع جماهير القلعة البيضاء بعدما أيضًا أرسل خطابا رسميًا إلى النادى يفيد بنهاية عقده، وهو ما رفضته إدارة نادى الزمالك، حيث تتمسك بأن عقده ينص على نهايته بنهاية الموسم الجارى.

الإسكان: جار الانتهاء من المرحلة الأولى لكورنيش المنصورة الجديدة بطول 4.2كيلو

قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من اللمسات الأخيرة بالمرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كيلو متر، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).

السباح العالمى سيد الباروكى يعبر قناة السويس فى آخر تجاربه قبل عبور المانش.. لايف

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، مع السباح العالمى سيد الباروكى خلال رحله عبوره قناة السويس فى آخر تجاربه قبل عبور المانش، حيث قام بالسباحة لمسافة 13 كيلو ببحيرة التمساح، تحت إشراف مدربه غريب عطية، بطل مصر في السباحة سابقًا.

7 سنوات إنجازات..التنمية المحلية: تنفيذ 6.5 مليون مشروع وتوفير 7.3 مليون فرصة عمل

شهدت وزارة التنمية المحلية خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 إنجازات متنوعة فى عدد من المجالات والملفات التى تهم المواطن المصرى بمختلف محافظات الجمهورية، تهدف إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وزيادة موارد المحافظات والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة .

النقل: وصول أول 3 قطارات واختبارها للعمل بخط السلام - العاصمة الإدارية يوليو2021

استقبل المهندس كامل الوزير وزير النقل، السفير الصيني بالقاهرة لياوليتشيانج، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء الملحق التجاري بالسفارة الصينية ومسئولي تحالف افيك /كريك ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

متحدث الزراعة: تنفيذ 320 مشروعا بتكلفة 40 مليار جنيه فى عهد الرئيس السيسى

قال الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة، إن الوزارة نفذت 320 مشروعا بتكلفة بلغت أكثر من 40 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي غير متضمنة مشروعات البنية التحتية على الرغم من أن هذه المشروعات مهمة للإنتاج الزراعى، لأنها تربط الأماكن وتساهم بشكل كبير في خدمة المزارع مثل محور الدلتا ومحور الضبعة.

اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح أول منتدى لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم السيد وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وفهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.

الصحة: جرعة لقاح كورونا 0.5 مل وتعمل على تكوين أجسام مضادة لمواجهة العدوى

قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا يؤخذ جرعتين الأولي بواقع 0.5 مل، ويتم حقنة في العضلة الدالية، ويساعد الجسم على تكوين أجسام مضادة لمواجهة العدوى، وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح كورونا لا يسبب عدوى كوفيد 19 .

السكة الحديد: تصنيع 200 عربة نوم جديد بمصنع سيماف بمكون محلى 40%

أكدت مصادر بهيئة السكة الحديد أنه جار العمل على إنهاء إجراءات لتصنيع 200 عربة نوم بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع فى إطار خطة تطوير وتحديث إسطول قطارات النوم بالهيئة.

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأوقاف تفتتح 18 مسجدا إحلالا وتجديدا و6 مساجد صيانة وترميما اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم 18 مسجدا إحلالاً وتجديدًا، و6 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1480) مسجدًا، منها (1364) مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و(116) مسجدًا صيانةً وترميمًا.