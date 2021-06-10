5 معلومات عن قضية "أحداث المنصة" بعد نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين

كتب إيهاب المهندس

نظرت الدائرة الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أولى جلسات محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 متهما آخرين فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة".

وتوجد العديد من المعلومات حول أولى الجلسات منها ...

1 ـ أول مرة يجتمع المرشد والقائم بأعمال المرشد في قفص واحد رغم وجود العديد من القضايا المتهمين فيها ولكن بعد القبض على الإرهابى محمود عزت أول مرة يجتمع الاثنين في قفص واحد في أولى الجلسات التي عقدت بتاريخ 6 يونيو الجارى.

2 ـ المحكمة أمرت بانتداب باحث اجتماعى لفحص المتهمين الحدث في الدعوى.

3 ـ النيابة تتلوا أمر إحالة المتهمين وتطالب بتوقيع عقوبه نصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة على المتهمين.

4 ـ المحكمة أجلت أولى الجلسات لجلسة 18 يوليو المقبل للاطلاع، وطلبت الرقم القومى للمتهمين.

5 ـ المحكمة سمحت لأهلية المتهمين بحضور الجلسة.

والمتهمون فى القضية هم محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجى، وعمرو زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازى، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيفى، ومصطفى عبدالخالق، وحمدى مرسى شمعة، وياسر عبد التواب، ومحمد لطفى، ومحمد جمعة، وعلى رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبو الفتوح، وحمادة البدرى، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية، و59 آخرين.

ويواجه المتهمون تولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.

كما وجه للمتهمين تهم أمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدى تنفيذا لغرض إرهابي.