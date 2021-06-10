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وزير السياحة والآثار يستقبل المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر

الخميس، 10 يونيو 2021 01:31 م
وزير السياحة والآثار يستقبل المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر خلال اللقاء
كتب محمد أسعد

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استقبل اليوم الدكتورخالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعباسية، إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مصر، والتي حرصت علي زيارة الوزير للتعارف بعد توليها مهام عملها بمصر مؤخراً.
 
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور خالد العناني بإيلينا بانوفا، وثمن على العلاقات الوثيقة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن الوزارةً تعمل بصفة مباشرة مع منظمة الأمم المتحدة من خلال منظمة اليونسكو( UNESCO) ومنظمة السياحة العالمية(UNWTO) ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بصفة غير مباشرة من خلال وزارة البيئة في مبادرة إيجيبت للترويج للسياحة البيئية ورفع وعي العاملين بالقطاع السياحي بأهمية حماية البيئة السياحة.
 
وخلال اللقاء تم مناقشة إمكانيات تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال السياحة والآثار بصفة مباشرة بين الوزارة مع ال UNDP من خلال العمل على إطلاق مزيد من المبادرات والحملات التوعوية لرفع الوعي السياحي والأثري، لدي جميع فئات المجتمع وكذلك إتاحة المتاحف والمواقع الأثرية امام ذوي الاحتياجات الخاصة.
 
وفي نهاية اللقاء هنأت إيلينا بانوفا الوزير على ما حققته الوزارة من نجاح كبير خلال موكب نقل المومياوات الملكية، معربة عن سعادتها بأنها حظيت بمشاهدة هذا الحدث الاستثنائي خلال تواجدها في مصر.
 
 

وزارة السياحة والآثار

خالد العناني

السياحة في مصر

الأمم المتحدة

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