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وزير السياحة: بقيت وزير وأنا عندى 45 سنة وفيه مواقع أثرية معرفش اسمها

الأربعاء، 09 يونيو 2021 11:08 م
وزير السياحة: بقيت وزير وأنا عندى 45 سنة وفيه مواقع أثرية معرفش اسمها الدكتور خالد العناني وزير السياحة بندوة مستقبل وطن
كتب هشام عبد الجليل

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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه يتم العمل على سن تشريع يمنع التعامل من قبل أى جهة حكومية مع المستثمر السياحى إلا بالتنسيق مع وزارة السياحة، لمنع كافة التداخلات والتشابكات، ويتم مراجعة هذا القانون من جميع الوزارات الآن.
 
وتابع العنانى، خلال كلمته اليوم، بندوة حزب مستقبل وطن: "قررنا نشتغل ونضع حلول، وأنا بالمناسبة بشتغل بإيدى ومش بحب أقعد فى المكتب، أنا جاى وزير آثار وأنا عندى 45 سنة ومكنش عندى واسطة، وأبويا من الشرقية وملناش حد، وأنا مش آثرى خريج سياحة وفنادق، وفيه مواقع آثرية معرفش اسمها لأن ببساطة عندنا 1500 موقع أثرى".
 
وأشار وزير السياحة، إلى أن هناك العديد من الإشكاليات والمشاكل التى يتحدث بشأنها نواب البرلمان وحلولها ليست في يده، خاصة أنها تكون متماسة مع وزارات أخرى مثل الأوقاف والرى.
 
ندوة مستقبل وطن (1)
ندوة مستقبل وطن (1)

ندوة مستقبل وطن (2)
ندوة مستقبل وطن (2)

ندوة مستقبل وطن (3)
ندوة مستقبل وطن (3)

ندوة مستقبل وطن (4)
ندوة مستقبل وطن (4)

ندوة مستقبل وطن (5)
ندوة مستقبل وطن (5)

ندوة مستقبل وطن (6)
ندوة مستقبل وطن (6)

ندوة مستقبل وطن (7)
ندوة مستقبل وطن (7)

 


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