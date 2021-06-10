وزير الدفاع يعود لأرض الوطن عقب حضوره مراسم الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن

كتب زكى القاضى

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوفد المرافق له، وذلك عقب حضوره مراسم الاحتفال بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية، والذى أقيمت فاعلياته بميدان الراية برغدان بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور عدد من الأمراء وكبار العسكريين من ممثلى الدول العربية .

بدأت مراسم الاحتفال بتشريف العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية لأرض الاحتفال، أعقبه تقديم عدد من العروض شملت عرض الموسيقات العسكرية الأردنية والمشاة الصامتة من حرس الشرف، وعرض عناصر القفز بالمظلات حاملى شعار المئوية، ثم إجراءات العرض العسكرى، تلاها تسليم الأوسمة من قبل العاهل الأردنى، واختتمت الاحتفالية بالعرض الجوى للطائرات المقاتلة .

ونقل الفريق أول محمد زكى تحية وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة للمملكة الأردنية ملكاً وحكومة وشعبا بهذه المناسبة .

يأتى حضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الاحتفال انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التى تجمع بين مصر والأردن، واستمراراً لعلاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .