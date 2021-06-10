وزير الاتصالات: أكثر من 2.2 مليون مواطن يستخدمون منصة مصر الرقمية

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة منصة مصر الرقمية تهدف إلى تيسير الحياة على المواطنين، كاشفا عن أن عدد مستخدمى منصة مصر الرقمية أكثر من 2,2 مليون مواطن حتى الآن.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية لما جبريل: لدينا في المنصة 60 خدمة يحصل عليها المواطن إذا كان يفضل التعامل مع التكنولوجيا من خلال المنصة، وأنه يمكن أن يتوجه المواطن لمكاتب البريد إذا لم يتعامل مع التكنولوجيا ومكاتب البريد ستساعده في الدخول للمنصة الرقمية.



وتابع الوزير قائلا: على الراغبين في الحصول على خدمات مصر الرقمية دون زيارتها الاتصال بـ15999، مستطردا: أطلقنا المنصة قبل بضع أشهر بشكل تجريبى، وعدد المسجلين في المنصة يزداد كل شهر، وما زالت المنصة تشغيلا تجريبيا وحريصون على أن تثبت المنظومة جدارتها حتى يتم إطلاقها بشكل رسمي، كما جرت العديد من الاختبارات عليها.