هل يمكنك إنقاص الوزن دون حساب السعرات الحرارية؟

كتبت فاطمة خليل

يلجأ العديد من الأشخاص إلى حساب السعرات الحرارية أثناء عملية إنقاص الوزن، لكن هذه الطريقة تجدها أكثر صعوبة، وهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للتأكد من أنك تأكل جيدًا بدلاً من حساب السعرات الحرارية لتعرف أنك تحرز تقدمًا في عملية إنقاص الوزن، في هذا التقرير نتعرف على طرق إنقاص الوزن دون حساب السعرات الحرارية، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

نصائح لإنقاص الوزن دون حساب السعرات الحرارية



1-استخدم طبق أصغر في الحجم عند تناول الطعام



تشير العديد من الدراسات إلى أنه عندما تأكل على طبق كبير، فإنك تميل إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية، أثناء ملء الطبق بالطعام، لا يمكنك تتبع كمية الطعام التي تضعها فيه، بأخذ طبق صغير، سوف تملأ طبقك وفقًا لذلك.

بهذه الطريقة سوف تستهلك سعرات حرارية أقل وتبقى على المسار الصحيح، هذه في الواقع طريقة لخداع عقلك لتناول كميات أقل من الطعام، تشعر بالرضا حتى عندما تأكل أقل.

2- تناول المزيد من الألياف



تزيد الألياف من الشعور بالشبع وتبقيك ممتلئًا لفترة طويلة، من خلال تناول المزيد من الفواكه والخضراوات، ستستهلك سعرات حرارية أقل تلقائيًا لأنها عناصر كثيفة السعرات الحرارية، بهذه الطريقة لن تضطر إلى تتبع عاداتك الغذائية وستظل تستهلك سعرات حرارية أقل، الفواكه والخضراوات مرطبة أيضًا وستساعد في تسهيل حركة الأمعاء.

3-تناول الطعام بانتباه



أوقف تشغيل التلفزيون عند تناول الطعام، لأنه يؤدي إلى تشتيت الانتباه وسينتهي بك الأمر بتناول الطعام أكثر من المعتاد، املأ طبقك واجلس بشكل مريح وتناول وجبتك، واستمتع بكل قضمة تتناولها ويساعدك على التمييز بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي.

4-تناول المزيد من البروتين



قلل من تناول الكربوهيدرات والدهون وتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبروتين، تحتوي كل من الكربوهيدرات والدهون على الكثير من السعرات الحرارية ويمكن أن يؤدي استهلاكها الزائد بسهولة إلى إبعادك عن المسار الصحيح.

يعد استبدال كل من هذه المغذيات الكبيرة بالبروتين خيارًا أفضل عندما يكون دافعك هو التخلص من الكيلوجرامات، يعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لنمو العضلات واستعادتها، فتناول المزيد من البروتين سيبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويمنع المضغ غير الصحي.

5- اشرب كمية كافية من الماء في اليوم



يمكن أن يشعرك الجفاف وقلة شرب الماء بالجوع نتيجة تناولك المزيد من الطعام، لكن البقاء رطبًا وشرب الماء يمنعك من الانغماس في الأكل العاطفي أو تناول الطعام عند الشعور بالحزن أو السعادة، وغالبًا ما يتم الخلط بين العطش والجوع وينتهي الأمر بالناس إلى تناول المزيد من الطعام خلال وقت وجباتهم.

اشرب كوبًا من الماء قبل 30 دقيقة من تناول وجبتك وتأكد من شرب 3 لتر من الماء يوميًا للحفاظ على الحد الأدنى من السعرات الحرارية.