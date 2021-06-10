ميشيل أوباما تهنئ ابنتها ساشا بعيد ميلادها: ستكونين دائما فتاتى الصغيرة

ريهام عبد الله

احتفلت ميشيل أوباما، السيدة الأمريكية السابقة، بعيد ميلاد ابنتها ساشا أوباما، ونشرت صورة قديمة تجمعها بابنتها، وقالت:"ستكونين دائمًا فتاتي الصغيرة، لكن لا يمكننى أن أكون أكثر فخراً بالمرأة التي أصبحت عليها، أحبك كثيرا".

وقالت ميشيل فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"عيد ميلاد سعيد حبيبتي ساشا! أنا ممتنة جدًا لكل ضحكة شاركناها، وكل شيء علمتينى إياه على مر السنين، ستكونين دائمًا فتاتي الصغيرة، لكن لا يمكنني أن أكون أكثر فخراً بالمرأة التي أصبحت عليها، أحبك كثيرا".



ميشيل أوباما



ميشيل وابنتها ساشا

ومن جهة أخرى، حرصت ميشيل أوباما، زوجة رئيس الولايات المتحدة الامريكية الأسبق باراك أوباما، على تهنئة جيل بايدن، سيدة الولايات المتحدة الأولى، بعيد ميلادها السبعين، حيث أتمت 70 عاما، ونشرت ميشيل اوباما صورة تجمعهما على حسابها بموقع "تويتر"، ووجهت لها رسالة قائلة: " عيد ميلاد سعيد، جيل بايدن أنت صديقة رائعة - بل وزوجة وأم وجدة أفضل".