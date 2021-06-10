"مصر للطيران" تسير غدا 61 رحلة جوية لعدة وجهات لنقل 5182 راكبا

كتب أحمد مصطفىً

تسير مصر للطيران، غداً الجمعة، 61 رحلة جوية، بمعدل 48 رحلة دولية، إلى كل من لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لارناكا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، دبي، اسطنبول، امستردام، كوبنهاجن، أبوظبي، موسكو، أبوجا، ميونيخ، بيروت، عمّان، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل، بودابيست، البحرين الخرطوم، و9 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر واسوان، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5182 راكبا.

كانت أكدت شركة مصر للطيران، بأن دولة البحرين لن تسمح بالدخول إلا للمواطنين الحاملين للجنسية البحرينية، أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لا يحتاجون لتأشيرة دخول، أو الأشخاص المقيمين في البحرين، أو الأشخاص الحاملين لتأشيرة رقمية ممنوحة قبل الصعود إلى الطائرة، أو المسافرين المستحقين للحصول على تأشيرة عند الوصول.

ويحتاج المسافرون من غير المُحصنين ضد فيروس كورونا المستجد إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر قبل مغادرة الرحلة مع توفير رمز الوصول السريع QR Code الخاص بالتحليل، فيما عدا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات،مع اتباع باقي الإجراءات الصحية وضوابط السفر المطلوب الامتثال لها عند زيارة دولة البحرين.