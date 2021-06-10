اليوم السابع
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محافظ البحيرة يوجه برفع كفاءة شارعى النصر والضغط العالى.. صور

الخميس، 10 يونيو 2021 04:55 م
محافظ البحيرة يوجه برفع كفاءة شارعى النصر والضغط العالى.. صور اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، شارع النصر بمدينة دمنهور، ووجه برفع كفاءة الشارع بعد مراجعة كافة أعمال البنية التحتية للشارع من صرف صحى وكهرباء وغاز وتليفونات، تمهيداُ لتطوير وتنسيق وتجميل الشارع بالكامل والذى سيشمل رفع كفاءة الإنارة والكهرباء والتشجير والرصف ودهان البلدورات وإنشاء محطات إنتظار للأتوبيسات والسيارات.

ووجه محافظ البحيرة التنسيق مع الشركات المطلة على شارع النصر بإجراء عمليات الإحلال والتجديد لأسوار تلك المنشآت، حفاظاً على الشكل الجمالى والبيئى مع تكليف الوحدة المحلية برفع اى اشغالات على الأرصفة ومراجعة تراخيص كافة الأنشطة ، كما وجه ببحث إمكانية إستغلال سور محطة السكة الحديد لإقامة مشروعات للشباب .

كما تفقد الأعمال التمهيدية لشارع الضغط العالى بعرض 26 مترا على مدخل المحافظة تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت، ووجه بسرعة الإنتهاء من الأعمال حيث أنه سيربط مدخل المحافظة بمدخل المعهد الديني، مما سيسهم فى تحقيق السيولة المرورية .

رافق محافظ البحيرة خلال الجولة، اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمهندس فايز الجندى مدير مديرية الطرق والنقل و المهندس سيد مرعى المدير التنفيذى لمشروع الرصف الإنتاجى ، المحاسب محمد مرعى رئيس مركز ومدينة دمنهور، والمهندس محمد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، ومحمد السوسانى مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة ، والدكتور مهندس وليد الشرمه استشارى تطوير مدينة دمنهور، وهدير أشرف متدربة البرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة .

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جولة محافظ البحيرة
جولة محافظ البحيرة

 

شارع النصر
شارع النصر

 


دمنهور

شارع النصر

محافظ البحيره

تطوير الارصفه

اناره الشوارع

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