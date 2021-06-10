طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يختتمون اليوم امتحانات نهاية العام

كتب سيد الخلفاوى

تختتم اليوم طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة امتحانات نهاية العام، حيث يؤدى الطلبة مادة الدراسات الاجتماعية، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بتعليم الجيزة أمس امتحان مادة الهندسة، وبلغ إجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة 163056 طالبا وطالبة مقسمون على 656 لجنة بجميع مدارس الجيزة.

وأكد مجدى الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تتم المتابعة بشكل يومى للامتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية والتواصل الدائم مع غرف عمليات الإدارات التعليمية.

وشدد "الجيار" على التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ، بالإضافة إلى توفير الكمامات للطلاب الذين حضروا بدون كمامة.

وأضاف أنه تم التوجيه لمديرى الإدارات التعليمية بالتواجد باللجان يومياً واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى، وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام أجهزة الكشف الحرارى للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحان، والالتزام بارتداء الكمامة للجميع، مع اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.