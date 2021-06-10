اليوم السابع
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ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية من سائل الماريجوانا المخدر

الخميس، 10 يونيو 2021 06:47 م
ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية من سائل الماريجوانا المخدر سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي
كتبت رحاب نبيل

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تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات السجائر الإلكترونية بداخلها سائل الماريجوانا المخدر، بحوزة راكب قادم من قطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.
 
وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، أستوقف عبد السلام عادل عبد السلام رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مصطفي رأفت الصاوي مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.
 
وقام أحمد سيد إبراهيم عافية مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف محمد نسيم إسماعيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 26 قطعة من مستلزمات السجائر الإلكترونية بداخل عدد منها سائل الماريجوانا المخدر.
 
وأمر أسامة محمد دياب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.
سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي (1)
 

 

سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي (2)
 

 

سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي (3)
 

 

سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي (4)
 

 

سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي (5)
 

 


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