وقرر "ميشوستين" قبول مقترح وزارة الخارجية الروسية المنسق مع أجهزة السلطة التنفيذية الفدرالية المعنية حول إنهاء العمل بمذكرة التفاهم بين حكومتي روسيا والولايات المتحدة بشأن الأرض المفتوحة، الموقعة في واشنطن بتاريخ 17 يونيو 1992"، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/.



وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أعلن - في وقت سابق - أن بلاده ستنهي العمل باتفاق "الأرض المفتوحة" مع الولايات المتحدة في إطار الرد على العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا. وشدد لافروف على أن الدبلوماسيين الأمريكيين يتجاهلون بالكامل هذا الاتفاق الذي ينص على إبلاغ سلطات دولة العمل بخروجهم من دائرة يبلغ نصف قطرها 25 ميلا حول المدينة التي ينشطون فيها.