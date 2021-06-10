ذكرى وفاة البابا قسما البطريرك 44 والقديس اللاديوس الأسقف.. تعرف عليه

كتب: محمد الأحمدى

تحيى الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الخميس 3 بؤونة، ذكرى استشهاد القديس اللاديوس الأسقف، وكذلك استشهاد القديس اللاديوس الأسقف.

وتوفى البابا قسما الأول سنة 446 ش في يوم (24 يونيو سنة 730 م) وأصله من أبى صير وترهب بدير أبى مقار، ورسم بطريركا رغما عنه يوم الأحد 30 برمهات سنة 445 ش. (مارس 729 م.) وتوفى بعد أن تولى الكرسى البابوى مدة سنة واحدة وثلاثة شهور.



القديس اللاديوس الأسقف

وتوفى فى مثل هذا اليوم أيضا القديس اللاديوس أسقف إحدى بلاد المشرق وذلك أنه كان فى يوم من الأيام يوبخ الوالى يوليكوس على عبادته الأصنام فقال له الوالى إذا كنت فى نظرك كافرا لأنى لا أعبد المصلوب فها أنا أجعلك أنت أيضا تترك عبادته، ثم سلمه لأحد نوابه وأمره أن يعذبه بلا رحمة مدة سنة، ولما لم ينثن عن عزمه الصادق أوقد نارا فى حفرة وطرحه فيها فلم تمسه بأذى، فآمن جمع كثير وأمر الوالى بقطع رؤوسهم وأخيرا أخرجوا القديس من الحفرة وآمر بضرب عنقه فاستودع روحه بيد السيد المسيح ونال إكليل الشهادة.