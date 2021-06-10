جو بايدن يتطلع للقاء بوريس جونسون قبيل قمة عقد مجموعة السبع فى "كورونوال"

ريهام عبد الله

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، تطلعه للقاء بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، مشيرًا إلى أنه يتطلع لتأكيد العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومناقشة كيفية معالجة التحديات المشتركة معًا فى السنوات القادمة، وذلك فى اللقاء الذى سيجمعما اليوم قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع فى كورنوال.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر": "سألتقى اليوم برئيس الوزراء بوريس جونسون قبل قمة مجموعة السبع فى كورنوال، إننى اتطلع إلى تأكيد العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومناقشة كيفية معالجة تحدياتنا المشتركة معًا في السنوات القادمة".



جو بايدن

وتستعد مدينة كورنوال الساحلية فى المملكة المتحدة، لاستضافة أول قمة شخصية لقادة مجموعة السبع منذ ما يقرب من عامين كافح خلالهما العالم وباء كورونا، وسيشارك قادة العالم، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكى جو بايدن فى الاجتماع فى أول جولة خارجية له منذ توليه الرئاسة.

وبصفتها الرئيس الحالى لمجموعة السبع، ستستضيف المملكة المتحدة القمة يوم الجمعة فى الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2021، وسيتناول قادة العالم التحديات المشتركة، وهى التغلب على كوفيد 19 والتطعيم ضد الفيروس ومعالجة تغير المناخ، وكذلك تعليم الفتيات، والأمن الجماعى، فيما سيتم أيضًا تغطية الموضوعات الجيوسياسية المهمة.

واعتبرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ستتاح له الفرصة الأولى للتركيز على "العلاقة الخاصة" بين واشنطن ولندن عندما يلتقي بجو بايدن بعد ظهر اليوم الخميس.