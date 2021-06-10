ثقة الأطفال تبدأ بالحرية المسئولة..طرق تساعد الأبناء على زيادة الثقة بأنفسهم

كتبت ردينة سعد

التربية الإيجابية للأبناء من أهم الأشياء التي يحرص عليها الوالدين أثناء تربية أطفالهم، على الأبوين السيطرة بشكل بشكل كلي في بعض الأوقات، ومراقبة جميع تصرفاتهم، وفي أوقات أخرى عليك أن تمنحهم الحرية ليكتشفوا العالم بأنفسهم، مع ضرورة الموازنة بين منح الأبناء الحرية وبين السيطرة عليهم دون أن تزعجهم بالانتقاد الزائد أوالتوجيه المستمر

موقع Brightside يقدم تقريرا ببعض الطرق التي تساعد الآباء أن يجعلوا أبنائهم واثقين بأنفسهم دائما ومنها.

لا تفعل شيئا بدلا من طفلك:

أحيانا يكلف الآباء أبناءهم بفعل شيء معين، ويطلبون منهم إنجازه على وجه السرعة، وعندما يقضى الطفل وقتا أطول في الإنجاز يفضلون أن يقوموا بهذا الشئ بدلا من الطفل، ويقول الخبراء إن هذا السلوك قد يكون له تأثيرات سلبية على نمو شخصية الطفل ومدى اعتماده على نفسه، وهذا التأثير السلبي عادة ما يستمر معه طوال حياته. فالأطفال يتعلمون ويأخذون خبرات الحياة عن طريق القيام بمهام مختلفة، وأيضا بفعل الأخطاء، لهذا يجب على الآباء أن يعطوا الفرصة لأبناءهم لفعل أشياء كثيرة ومختلفة بأنفسهم دون أن يطلبوا المساعدة من أي شخص، فهذه الفرصة تجعلهم يكتشفون أشياء كثيرة عن أنفسهم وعن قدراتهم، مما يعطيهم ثقة كبيرة بذاتهم.

احتفل بإنجاز طفلك:

أحيانا يكون الآباء مشغولين بأعمالهم اليومية لدرجة أنهم لا ينتبهون إلى الإنجازات الصغيرة التي يحققها أطفالهم كل يوم، لكن يجب أن تتذكر دائما أن الأطفال بشكل خاص يحتاجون دائما إلى التشجيع، ليشعروا أن آباءهم ينتبهون لكل ما يفعلونه حتى وإن كان بسيطا، مثل تنظيف أسنانهم أو إنهاء واجباتهم المدرسية... إذا كان الآباء حريصين دائما على تشجيع أبنائهم والاحتفال بإنجازاتهم البسيطة، فإن هذا سيساعد بالتأكيد على زيادة ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم.

اجعل طفلك يأخذ بعض القرارات:

المساحة الشخصية للطفل مهمة جدا في التربية الإيجابية، ومهارة صنع القرارات تعتبر من أهم المهارات التي يحتاج الأطفال أن يكتسبوها في سن مبكرة ليصبحوا ناضجين في الوقت المناسب، لذا حاول دائما أن تعطي لطفلك بعض الاختيارات التي يمكن من خلالها أن يتخذ قراره، واجعل هذه الاختيارات عددها أكبر ومحيرة أكثر كلما كبر طفلك، ومن الطرق الجيدة لتنمية مهارة اتخاذ القرار عند طفلك هي أن تجعله يختار ملابسه، فهذا سيجعلهم يثقون بأنفسهم وبقراراتهم أكثر، وسيجعلهم يتعلمون كيف يعبرون عن آرائهم.

لا تنتقد محاولات طفلك الفاشلة:

حين نقوم بفعل شيء للمرة الأولى فمن المحتمل بشكل كبير أن تحدث بعض الأخطاء دون قصد، ونقوم بأكثر من محاولة حتى نصل إلى النتيجة التي نريدها، لذا فعلى الآباء أن يواجهوا أخطاء أبنائهم بصبر وهدوء، بل ويجب أن يشجعوهم على القيام بمحاولات أكثر بدلا من انتقادهم، فالنقد يجعل الأطفال يرسمون صورة سيئة لأنفسهم ويشعرون أنهم غير قادرين على فعل أي شيء، في حين أن التقدير الدائم لكل ما يقومون به يجعل ثقتهم بأنفسهم تزداد أكثر.