تقرير: انخفاض استهلاك المخدرات فى أوروبا لمعدلات ما قبل كورونا

فاطمة شوقى

أثرت القيود الناجمة عن أزمة فيروس كورونا بشكل سلبى على جزء كبير من القطاعات الاقتصادية باستثناء إنتاج وبيع المخدرات والاتجار بها ، ووفقا لتقرير الادوية الأوروبي لعام 2021 ، الذى يحذر من المخاطر التى يمثلها خاصة الزيادة فى التسويق لمخدر الميثامفتامين فى الاتحاد الأوروبى.

وحذر أليكسيز جوزديل ، مدير مؤسسة جوسديل Goosdeel التى تتخذ لشبونة مقرا لها من انتشار المخدرات فى جميع أنحاء العالم خاصة مع ظهور أشكال وأنواع جديدة تختلف عن تلك التى كنا نعتاد عليها، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

المدفوعات الإلكترونية وتبادل إحداثيات GPS لتحديد البضائع المخفية.

على الرغم من اكتشاف انخفاض في الاستهلاك في بداية الوباء ، إلا أن المستويات سرعان ما تعافت بفضل طرق التوزيع الجديدة ووصلت بالفعل إلى المستويات الطبيعية، وحافظ الاتجار بالمخدرات على قنوات الإنتاج والنقل ، واعتمد التكنولوجيا للتوزيع ، من خلال المدفوعات الإلكترونية من قبل المستهلكين وتبادل إحداثيات الأماكن لمغادرة البضائع.

ووفقا للتقرير الأوروبى فإن هذه الأنظمة ستستمر لمدة عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة، لكنها لن تحل محل القنوات التقليدية ، نظرًا لوجود قطاع استهلاكي ليس لديه وسائل رقمية أو حسابات جارية لإجراء مدفوعات عبر الإنترنت.

والدليل على أن سوق الأدوية لم يشهد تقلصات هو أنه في العام الماضي تم اكتشاف 46 مادة مخدرة جديدة متداولة في الاتحاد الأوروبي ، معظمها من البنزوديازيبينات ، بالإضافة إلى زيادة في إنتاج المخدرات في أوروبا ، حيث تم تفكيك 370 مختبرا ، 317 منها مخصصة لإنتاج الميثامفيتامين.

وتعتبر وجهات نظر الخبراء فيما يتعلق بفترة ما بعد الجائحة ليست متفائلة. وحذر جوسديل قائلاً: "إننا نواجه عاصفة كاملة". يدفع السوق بقوة لزيادة حجم المستهلكين بينما ، نتيجة للوباء والأزمة الاقتصادية ، قد يتم دفع قطاعات من السكان إلى الاستهلاك.

منظر لحقل لزراعة القنب في شمال المغرب. المغرب ، المنتج الرائد في العالم للقنب الهندي أو القنب الهندي (المعروف محليًا باسم الكيف) ، على وشك تقنين استخدامات معينة

تم رسم ثلاثة سيناريوهات، من ناحية أخرى ، المستهلكون الذين حصلوا على مواد عالية الجودة ويفتقرون الآن إلى الموارد المالية ، مما دفعهم إلى استخدام مواد أكثر سمية وربما أكثر فتكًا. من ناحية أخرى ، قد تدفع آثار الوباء على الصحة العقلية (الصعوبات المالية ، فقدان الوظيفة ، إلخ) الناس للاستهلاك في سياق زيادة توافر المخدرات، الخطر الثالث ، هو أن الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة اجتماعيًا قد يتم دفعهم للانضمام إلى الجماعات الإجرامية للحصول على الدخل. على سبيل المثال ، مع توسيع نطاق تعاطي المخدرات إلى المناطق الريفية.

يظل استخدام القنب أو الحشيش، الذي يمثل ثلث طلبات التخلص من السموم في أوروبا ، مستقرًا عند مستويات عالية، تزداد الجرائم المتعلقة بالاتجار بهذه المادة وحيازتها (1.5 مليون في عام 2019) ، على الرغم من أن أكبر مشكلة تكمن في زيادة محتوى التتراهيدروكانابينول في راتينج القنب ، وخاصة في الاستخدام المتزايد للقنب المغشوشة بمواد اصطناعية عالية الفعالية.