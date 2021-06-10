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تفاصيل طعن إمام مسجد على يد شقيق زوجته بسبب خلافات بينهما بالدقهلية.. فيديو

الخميس، 10 يونيو 2021 05:16 م
تفاصيل طعن إمام مسجد على يد شقيق زوجته بسبب خلافات بينهما بالدقهلية.. فيديو لحظة مقتل خطيب وإمام مسجد بالدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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فى حاث مروع بحق أحد رجال الدين، حيث لقي إمام وخطيب مسجد بقرية كفر الصالحات التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، مصرعه على يد شقيق زوجته، بسبب خلافات بينهما وتعديه عليه بعدة طعنات بسلاح أبيض وسط الشارع.

البداية كانت تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة بني عبيد، من مستشفى دكرنس العام ، بوصول الشيخ "وليد ع ع" 48 سنة، إمام وخطيب بالأوقاف، ومقيم قرية الصلاحات مركز بني عبيد، جثة هامدة ادعاء تعدي من آخرين.

انتقل ضباط مباحث مركز بني عبيد، إلى مكان البلاغ، وبسؤال شهود العيان أكدوا قيام المتهم وهو أحد أقارب المجني عليه، بالتعدي عليه بسلاح أبيض، وطعنه عدة طعنات نافذة والتى أودت بحياته فى الحال، وسط الشارع.

تم إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه شقيق زوجته، وبسؤاله اعترف في محضر الشرطة بارتكاب الواقعة، نتيجة خلافات بينهما، فتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف النيابة العامة.

ومن جانبه، أمر المستشار محمد رجب مدير نيابة دكرنس بمحافظة الدقهلية، بإشراف المستشار حسام معجوز، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بقتل الشيخ "وليد ع ع"، إمام وخطيب بالأوقاف، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها، وصرح بدفن الجثة بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريحها وكتابة التقرير عن أسباب الوفاة.


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