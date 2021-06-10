اليوم السابع
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بايدن يُصدر أمرًا تنفيذيًا لتحديث نظام العقوبات المتعلق بغرب البلقان

الخميس، 10 يونيو 2021 06:00 ص
بايدن يُصدر أمرًا تنفيذيًا لتحديث نظام العقوبات المتعلق بغرب البلقان بايدن
واشنطن (أ .ش. أ)

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر أمرًا تنفيذيًا لتحديث نظام العقوبات المتعلق بدول منطقة غرب البلقان.

وأضاف بلينكن - في بيان نشره موقع الخارجية الأمريكية اليوم أن الأمر التنفيذي ينص أيضًا على فرض عقوبات ضد الأشخاص الذين يتسببون في زعزعة الاستقرار وتقويض الديمقراطية وانتهاك سيادة القانون وحقوق الإنسان في المنطقة.

وأوضح أنه ينص على مصادرة الأموال والأصول الخاصة التي تمت حيازتها لتحقيق مكاسب شخصية أو أغراض سياسية عن طريق الرشوة، ومصادرة جميع الممتلكات للأشخاص داخل أمريكا الضالعين في تلك الأفعال، ويحظر عمومًا على الأمريكيين التعامل مع مرتكبي هذه الانتهاكات.

وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان الاستقرار والأمن في غرب البلقان، مما يسمح لدول المنطقة بأن تعيش كديمقراطيات حرة ومزدهرة، مشيرًا إلى أن ذلك سيتحقق من خلال مكافحة الفساد وانتهاج الشفافية.

وأشار إلى أن واشنطن تدرك أن الفساد يهدد العدالة الاقتصادية وجهود التنمية ومكافحة الفقر والديمقراطية في دول البلقان، ويضر بشكل مباشر بالسياسة الخارجية والأمن القومي واقتصاد الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها.

ولفت إلى أن واشنطن ملتزمة بتعزيز المساءلة الجنائية ومكافحة التهرب من العقاب للأشخاص الضالعين في أعمال الفساد في غرب البلقان وفي جميع أنحاء العالم.

 

 

 

 

 


واشنطن

الولايات المتحدة

جو بايدن

البلقان‎

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