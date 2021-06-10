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الهلال الأحمر المصرى: قدمنا 3 شحنات من المساعدات الطبية لأهالى غزة

الخميس، 10 يونيو 2021 10:33 م
الهلال الأحمر المصرى: قدمنا 3 شحنات من المساعدات الطبية لأهالى غزة الهلال الأحمر المصرى
كتب أحمد عرفة

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وجه الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الجهود التي تبذلها مصر لدعم إعمار غزة، موضحا أن مصر قدمت رسالة تضامن إنسانية للمرضى والجرحى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن جمعية الهلال الأحمر المصرى قدمت 3 شحنات من المساعدات الطبية لأهالى غزة.


وأضاف المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن مصر لم تكتف باستقبال الجرحى، ولكن كان هناك تدخلات أكثر فاعلية منها إدخال المساعدات الطبية، لافتًا إلى أن فريق الهلال الأحمر متواجدين أمام معبر رفح طوال الوقت لتقديم كافة المساعدات للفلسطينيين.

وتابع المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرى، أن الفرق متواجدة على معبر رفح تستهدف نقل المصابين وتقديم كافة الإسعافات، حيث نقدم المستلزمات الطبية التي بها الاحتياجات الأولية، إذ إنها من الأولويات، مشيرًا إلى أن الجمعية تتفقد المستشفيات التي يتواجد بها مصابون فلسطينيون.


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