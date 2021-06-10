الهجرة تعلن إطلاق معسكر "اتكلم عربى" السبت وتدعو أبناء المصريين بالخارج للمشاركة

كتب محمود راغب

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق معسكر من معسكرات " اتكلم عربي " يوم السبت المقبل الموافق 12 يونيو عبر تطبيق "زووم"، وذلك من أجل استعراض وتقييم التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي تستهدف ترسيخ الهوية الوطنية وتعليم اللغة العربية لأبنائنا وأطفالنا بالخارج، والذي أصدرته الوزارة أواخر مايو الماضي ليصبح متاحًا على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية.

من جانبها، قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم إن فعاليات المعسكر في هذه النسخة تسلط الضوء على كيفية استخدام التطبيق الإلكترونى "اتكلم عربي" والتعامل معه، واستعراض كل ما يتعلق بالتطبيق من محتوى علمي وترفيهي، وأسلوبه المتطور وما تم الاعتماد عليه من طرق علمية حديثة وتفاعلية كي يصبح هذا التطبيق مناسبا لهذه الفئة المستهدفة في مرحلتها الأولى من 3 إلى 6 سنوات.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه من خلال هذا المعسكر الافتراضي ستتم عملية تقييم لتطبيق "اتكلم عربي"، بالاعتماد على تجارب استخدام الأطفال المصريين بالخارج ومدى استجابتهم له، كذلك الوقوف على آراء وملاحظات الأسر المصرية حول العالم وتقييمهم للتطبيق للعمل على تنفيذ كافة ملاحظاتهم وآرائهم استعدادا لإصدار المرحلة القادمة منه والمستهدف فيها الفئة العمرية من 9 إلى 12 عامًا، والتي تعمل عليها وزارة الهجرة.

ودعت الوزيرة أبنائنا بالخارج للمشاركة في هذا المعسكر، من خلال تحميل التطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي" أولا ثم التسجيل للمشاركة عن طريقه.