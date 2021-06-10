السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة حيازة كمية من البانجو لترويجها بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عامل بمركز أولاد صقر بالسجن المشدد 6 سنوات، والمصادرة والمصاريف، لحيازته كمية من مخدر البانجو بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، وعلاء سمير،وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 2399 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة أولاد صقر، عندما تلقى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لضباط مباحث أولاد صقر، برئاسة الرائد هانى صفوت، رئيس المباحث، بقيام "منصور ع ع م" عامل مقيم دائرة، بالاتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفذا لإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر البانجو، وتم التحفظ على المتهم المضبوطات، وإحالته من قبل المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.