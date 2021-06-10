الداخلية تضبط 100 طربة حشيش بحوزة شخصين فى إيتاى البارود بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضي ـ كريم صبحي

نجحت وزارة الداخلية فى ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصريين إجراميين بالبحيرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة إيتاى البارود (بمحافظة البحيرة) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة ، وعُثر بحوزتهما على (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتفى محمول- سلاح أبيض)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.