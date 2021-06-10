الداخلية تضبط عنصرا إجراميا بحوزته أسلحة نارية ومخدرات بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية جهودها لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام أحد العناصر الإجرامية (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، وله محل إقامه آخر بدائرة قسم أول شبرا الخيمة) بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه بدائرة المركز، وبحوزته (2 بندقية آلية - طبنجة - عدد من الطلقات - 7 خزائن – كمية لمخدر حشيش – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.