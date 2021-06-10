التشغيل فى الطالع والبطالة فى النازل.. معدلات البطالة والتشغيل فى 10 سنوات.. انفوجراف

كتب: مدحت عادل

أصبحت مؤشرات الاقتصاد المصري محط أنظار واهتمام الاقتصاديين والمتابعين إقليميا ودوليا، حيث أثبتت النتائج نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي وقدرته على الصمود رغم الصدمات القوية التي عصفت باقتصادات قوية بدول الجوار، وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.



معدلات البطالة والتشغيل في مصر

وتعتبر معدلات البطالة والتشغيل أحد أبرز مظاهر برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحقق معدلات جيدة ويعرض "اليوم السابع" بالإنفو جراف تطور معدلات التشغيل والبطالة في مصر في الفترة من عام 2010 وحتى 2019، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفقا لما يلي:

تطور معدلات التشغيل

23 مليون و829 ألف مشتغل عام 2010

23 مليون و346 ألف مشتغل عام 2011

23 مليون و596 ألف مشتغل عام 2012

23 مليون و974 ألف مشتغل عام 2013

24 مليون و299 ألف مشتغل عام 2014

24 مليون و779 ألف مشتغل عام 2015

25 مليون و331 ألف مشتغل عام 2016

26 مليون و6 آلاف مشتغل عام 2017

26 مليون و21 ألف مشتغل عام 2018

26 مليون و123 ألف مشتغل عام 2019

تطور معدلات البطالة

9% معدل البطالة عام 2010

12% معدل البطالة عام 2011

12.7% معدل البطالة عام 2012

13.2% معدل البطالة عام 2013

13% معدل البطالة عام 2014

12.8% معدل البطالة عام 2015

12.5% معدل البطالة عام 2016

11.8% معدل البطالة عام 2017

9.9% معدل البطالة عام 2018

7.9% معدل البطالة عام 2019