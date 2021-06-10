التشغيل فى الطالع والبطالة فى النازل.. معدلات البطالة والتشغيل فى 10 سنوات.. انفوجراف

أصبحت مؤشرات الاقتصاد المصري محط أنظار واهتمام الاقتصاديين والمتابعين إقليميا ودوليا، حيث أثبتت النتائج نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي وقدرته على الصمود رغم الصدمات القوية التي عصفت باقتصادات قوية بدول الجوار، وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
معدلات البطالة والتشغيل في مصر
وتعتبر معدلات البطالة والتشغيل أحد أبرز مظاهر برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحقق معدلات جيدة ويعرض "اليوم السابع" بالإنفو جراف تطور معدلات التشغيل والبطالة في مصر في الفترة من عام 2010 وحتى 2019، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفقا لما يلي:
تطور معدلات التشغيل
23 مليون و829 ألف مشتغل عام 2010
23 مليون و346 ألف مشتغل عام 2011
23 مليون و596 ألف مشتغل عام 2012
23 مليون و974 ألف مشتغل عام 2013
24 مليون و299 ألف مشتغل عام 2014
24 مليون و779 ألف مشتغل عام 2015
25 مليون و331 ألف مشتغل عام 2016
26 مليون و6 آلاف مشتغل عام 2017
26 مليون و21 ألف مشتغل عام 2018
26 مليون و123 ألف مشتغل عام 2019
تطور معدلات البطالة
9% معدل البطالة عام 2010
12% معدل البطالة عام 2011
12.7% معدل البطالة عام 2012
13.2% معدل البطالة عام 2013
13% معدل البطالة عام 2014
12.8% معدل البطالة عام 2015
12.5% معدل البطالة عام 2016
11.8% معدل البطالة عام 2017
9.9% معدل البطالة عام 2018
7.9% معدل البطالة عام 2019
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