أمين المستشفيات الجامعية: تراجع نسب الإصابة بكورونا 30% والتطعيم باللقاح يقلل النسبة

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالى ، تراجع نسب الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 30% عن بداية الموجة الثالثة للفيروس فى مصر، مؤكدا انتظام اعمال التطعيم من فيروس كورونا على مستوى العاملين بالمستشفيات الجامعية والقطاع الطبى.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار فى تصريح ل " اليوم السابع " أن هناك استمرار فى تطعيم أعضاء هيئة التدريس خارج القطاع الطبى وكذلك الإداريين والمراقبين وكل العاملين فى منظومة الامتحانات وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وتوفير اللقاح بمديريات الصحة .

وتابع امين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا مع التوسع فى التطعيم باللقاح يؤدى إلى تناقص نسب الاصابة بالفيروس بشكل كبير خلال الفترة المقبلة .

وكان تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حول جهود المستشفيات الجامعية فى إنهاء قوائم الانتظار، والتى جاءت تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزير التعليم العالى ووزيرة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية بالدولة.

وأشار التقرير الصادر عن وزارة التعليم العالى ، إلى قيام المستشفيات الجامعية بإجراء حوالى 36% تدخل جراحى من إجمالى المرضى فى قوائم الانتظار و 79% من عمليات زرع الكبد، كما بلغ إجمالى عدد العمليات التى أجرتها المستشفيات الجامعية حوالى 31 ألف عملية.