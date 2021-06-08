مستشار وزيرة الصحة: اقتربنا من تخطى الموجة الثالثة لفيروس كورونا

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة، إنه من المتوقع انخفاض منحنى إصابات كورونا الأيام المقبلة بشكل ملحوظ، مضيفة أننا اقتربنا من مرحلة تجاوز الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامى سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، أن إصابات كورونا تراجعت مؤخرًا بنسبة 30%، لافتة إلى أننا نأمل باستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أن الأعراض التي تظهر على المتعافين من فيروس كورونا في كل أجهزة الجسم، تأتى على حسب كل حالة، خاصة التي دخلت الرعاية المركزة يكون الوضع لديها أصعب، منوهًة بظهور لقاح كورونا المصري قريبا، مؤكدة أنه في الموجة الثالثة يتم إجراء دراسة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على كورونا طويلة المدى، لمعرفة أى فئات معرضة لمشاكل من كورونا على المدى الطويل، لافتة إلى أن صناعة المواد الخام تكفى لتصنيع 2 مليون جرعة للقاح كورونا.

وكانت الدكتورة نهى عاصم، قالت إن التخطيط لعملية تصنيع لقاح كورونا في مصر بدأت منذ بداية الجائحة وبدأت الخطوات الاستباقية من حيث الاتفاق مع الشركات وتجهيز المصنع وفاكسيرا، مشيرة إلى أنه متوقع التصنيع الفعلي لجرعات لقاح "سينوفاك" الذى سيجرى تصنيعه في مصر خلال شهر، بعدها ستخضع لبعض الاختبارات بهيئة الدواء بعدها ستكون متاحة للمواطنين، ومستهدف تصنيع 40 مليون جرعة خلال العام.