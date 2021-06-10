أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 10-6-2021

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس عقب هبوط الأسعار بمستهل التداولات بقيمة 4 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 808 جنيهات للجرام وقت صياغة هذه السطور.

وتراجع أ سعار الذهب في مصر جاء مع هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً من 1890 إلي 1878 دولار، وذلك بعد أن شهد الدولار الأمريكي انتعاشا في تداولات البورصات العالمية.





أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 18 يسجل 692.57 جنيه للجرام.

عيار 21 يسجل 808 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 923 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6464 جنيها.

أونصة الذهب 1878 دولار.

وعلى مستوى التداولات العالمية تراجعت أسعار الذهب الخميس 10 يونيو إذ ارتفع الدولار قليلا، بينما أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات للتضخم الأميركي تصدر في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع مؤشر الدولار قليلا ليُتداول قرب 90.189 مقابل عملات منافسة، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وجميع الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي بعد أن أظهر تقرير الشهر الماضي ارتفاعه بأكبر قدر في نحو 12 عاما في أبريل.