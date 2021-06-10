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أسعار الدولار اليوم الخميس 10-6-2021

الخميس، 10 يونيو 2021 10:01 ص
أسعار الدولار اليوم الخميس 10-6-2021 الدولار
كتبت ريهام الباشا

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سجلت أسعار الدولار اليوم الخميس 10-6-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة سجل 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى سجل 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.


أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

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الدولار

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