الوزراء: 4000 جنيه غرامة للمحال المخالفة لإجراءات الحكومة أو الحبس وإغلاق المنشأة

إبراهيم حسان

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن غرامة مخالفة المحال والمنشآت التجارية لإجراءات مجلس الوزراء المقررة اليوم، 4000 جنيه أو الحبس وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع، وستكون العقوبة اختيارية للقاضي الذي يبت فى الأمر.



وأضاف نادر سعد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" الذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أنه فى حال تكرار المخالفة بالنسبة للمحال التجارية، سيجرى إغلاقها مرة أخرى مع مضاعفة المدة، على أن توقع نفس العقوبة المالية والحبس، متابعا: "يجوز للقاضى أن يحكم بعقوبة واحدة أو العقوبتين وفى الغالب يتم تطبيق العقوبتين كإجراء عقابى مشدد".



وأوضح المستشار نادر سعد، أنه فيما يخص غرامات عدم ارتداء الكمامات، فإن هناك مليون و700 ألف مواطن دفعوا غرامة عدم ارتداء الكمامة، متعجبا بالقول: "بستغرب من المواطنين الذين يفضلوا دفع غرامة عدم ارتداء الكمامة وقيمتها 50 جنيها على شراء الكمامة التى لا تتعدى جنيها واحدا".

وتابع: "الأمر استدعى وقفة، مظاهر عدم الالتزام بالشارع المصري كانت فجة وأكثر تهاون، وكأنه لا يوجد فيروس، وقرارات الحكومة وقفة أولى ولن تكون الأخيرة، ستكون هناك وقفة أخرى يوم 21 وكل الخيارات مطروحة، وحال اكتشاف أن الوضع يتجه إلى الأسوء، الحكومة ستتخذ قرارات جديدة أو تمدد الإجراءات المتخذة، والأمر سيتوقف على مدى التزام المواطنين"، مشيرا إلى أن قرارات غلق المحال والمقاهي ابتداء من التاسعة مساء لا تشمل حركة المواطنين، ومن حقه التحرك واستخدام وسائل المواصلات بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية مستثناة من قرارات الغلق في التاسعة مساء، مع السماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل إلى المنازل، مستكملا "ممكن تشتري من المطعم وأنت واقف، لكن يحظر الجلوس بالداخل، مع عدم السماح بوجود أكثر من فرد داخل المطعم".

وكان قد كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء عن مصير قاعات الأفراح سواء كانت المفتوحة أو المغلقة، ومصير الأندية، وذلك فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التى أعلن عنها رئيس الوزراء اليوم.

وقال "سعد" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن الأندية الرياضية والاجتماعية وما يقع داخلها من مطاعم ومنشآت وصالات ألعاب رياضية (چيم) يطبق عليها القرار وتُغلق فى التاسعة مساءً ، كما يُحظر إقامة أية أنشطة تتضمن تجمعات كبيرة أو احتفالات داخل الأندية.

وفيما يتعلق بقاعات الأفراح أوضح المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن قاعات الأفراح الموجودة فى أماكن مفتوحة، متاح إقامة حفلات الزفاف بها بعدد لا يتجاوز 300 مدعو فقط، وفقاً لقرار رئيس الوزراء الصادر فى سبتمبر 2020، على أن ينتهى الفرح وتُغلق القاعة فى التاسعة مساءً، أما القاعات المغلقة التى لها سقف، فيسرى عليها القرار السابق باستمرار غلقها، وعدم إقامة أي أفراح فى أماكن مغلقة.