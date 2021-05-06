اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 مايو 2021 05:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تعلن بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 أول يونيو المقبل

الخميس، 06 مايو 2021 05:00 ص
التعليم تعلن بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 أول يونيو المقبل امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الصف الثالث الإعدادى تبدأ امتحاناتهم أول يونيو المقبل، حيث تتولى المديريات التعليمية إعداد الجداول الخاصة بعقد الامتحانات، واعتماد نتائج الاختبارات من المحافظين على أن يؤدى الطلاب امتحان المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسى الثانى 2020/ 2021 لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسى والثانوى العام ولجميع فئات التعليم العام، فى إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب. 

وتعقد امتحانات جميع المواد التى لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى وكذا طلاب شهادة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية.

وتقوم المدرسة بإعداد الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية تحت إشراف الإدارة التعليمية عدا طلاب grade 9 (شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي) حيث سيقومون باستلام امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل مديرية وإجابتها من المنزل.

FB_IMG_1620219790566
 

 


امتحانات الشهادة الاعدادية

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحان الشهادة الاعدادية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة